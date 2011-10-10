Создание предпросмотра страниц на сайте

Необходимо отображать содержимое странице по заданной ссылке при наведении курсора на значок предпросмотра.

Пример:

http://stezja.kiev.ua/index0.php?_query=Pages./pages/init - для активации предпросмотра наведите курсором на лупу возле пункта меню.

Требования:

1. Загрузка "живого" материала

2. Кеширование для ускорения загрузки

3. Корректное отображение во всех браузерах

4. Затемнения области находящейся под отображаемым окном предпросмотра

5. Окно исчезает после выхода курсора с области объекта предпросмотра (в данном случае лупы)

6. Подсказка умещается в видимой области браузера.

7. Отображается часть страницы: div#content, без навигационных колонок.

Условия выполнения и оплаты:

Разумный срок проведения работ на усмотрения исполнителя.

Разработка ведется без доступа к сайту и оплата будет осуществлена после внедрения готового решения на stezja.kiev.ua