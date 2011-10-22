Уважаемые господа, Требуется написать несложное регулярное выражение, которое будет выполнять следующую функцию: В переменной $a хранится html-текст, содержащий изображения и ссылки на их увеличенные копии, типа: ...
Необходимо доработать flash сайт
Нам необходимо необходимо доработать flash сайт, (исходники есть).
Интересует стоимость и сроки доработки.
Сайт должен полностью загружать из xml-файла.
Тестовая структура xml-файла прилагается.
Всем свободным и заинтересованным мастерам отправим подробное тз и все исходники.
Написан на АС3
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходим специалист по CMS WordPress. Условия: Есть работающий сайт на данной системе с самописным большим модулем, который делал наш специалист. При увеличении посещаемости сайта и роста ресурса он стал подтормаживать. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
нужно спрограммировать аудиоверсию сайта. так называемый "голосовой консультант" аудиоролики не требуются. Больших разделов примерно 7-8. подразделы включают примерно по 15 вопросов. картинка помошник в аттаче.Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужна помощь по Joomla - устранить баги, подправить ровность готовых блоков, мелкие доработки по уже готовому сайту. Основных 4 пункта по ТЗ. Можно писать сразу в ICQ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется внести изменения кое какие: 1. Изменить цену загружаемую с донора, то есть формулу саму. 2. Разобраться почему время отработки парсера резко увеличилось, то есть ранее примерно 15-30 мин, сейчас 4-5 ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Что необходимо: 1. заказы скидываются в корзину,плюсуются по сумме пример http://ebong.ru/vesi.html 1.1 в корзине есть возможность удалить товар.Так же если человек заказал 2 одинаковых предмета они просто умножаются на 2,а не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
На сайте установлена форма обратной связи партнерской программы. Нужно создать форму обратной связи аналогичную партнерской и написать скрипт, который бы: проверял поля на правильность заполнения в моей форме, брал данные из моей формы ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Хотел получить помощь в заказе(создании)модуля для сайта "аренда авто" Сайт сделан на joomla sp-rent.ru/ по расчету стоимости и времени поездки по Москве. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать калькулятор для расчета стоимости типовых мебельных изделий из ДСП: шкаф-купе, компьютерный стол, тумба, гардеробная. Калькулятор должен включать стандартные для веб-калькулятора элементы (элементы формы), а также изображение прототипа изделия, динамично меняющееся при изменении параметров ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Внести не малые правки в среднюю колонку главной страницы сайта. Добавить 1 фильтр с другого моего сайта тоже на Битриксе. Работа срочная.Не совсем простая - не для новичка. Работаю только ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад