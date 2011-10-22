Необходимо доработать flash сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок313 просмотров

Нам необходимо необходимо доработать flash сайт, (исходники есть).

Интересует стоимость и сроки доработки.

Сайт должен полностью загружать из xml-файла.

Тестовая структура xml-файла прилагается.

Всем свободным и заинтересованным мастерам отправим подробное тз и все исходники.

Написан на АС3

14 лет назад
keit13
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

diesel_xp
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Александр сделал все отлично! Быстро и качественно. Рекомендуем.
Приятно работать с таким заказчиком (+10)

Заявки фрилансеров

diesel_xp
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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