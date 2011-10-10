Здравствуйте! Нужна помощь по Joomla - устранить баги, подправить ровность готовых блоков, мелкие доработки по уже готовому сайту. Основных 4 пункта по ТЗ. Можно писать сразу в ICQ.
Голосовой консультант - аудиоверсия сайта
нужно спрограммировать аудиоверсию сайта.
так называемый "голосовой консультант"
аудиоролики не требуются.
Больших разделов примерно 7-8.
подразделы включают примерно по 15 вопросов.
картинка помошник в аттаче.
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