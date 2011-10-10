Поднастроить уже готовый парсер

Требуется внести изменения кое какие:

1. Изменить цену загружаемую с донора, то есть формулу саму.

2. Разобраться почему время отработки парсера резко увеличилось, то есть ранее примерно 15-30 мин, сейчас 4-5 часов и решить проблему соответсвенно.

3. на сервере скопилось очень много фото, товаров которых уже нет в наличии, сами товары убираются с сайта, но вот фото остаются, в результате объем вырос до нескольких десятков ГБ, нужно сделать чтобы фотки шрузились у новых товаров, у тех что уже нет в наличии, они должны удаляться с сервера, этот пункт обсуждаем, выслушаю предложения, может можно как то еще решить проблему.

Прошу писать только тем кто реально разбирается в этом и может решить проблемы, тем кто решил в очередной раз потренироваться не беспокоить.