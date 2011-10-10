Что необходимо: 1. заказы скидываются в корзину,плюсуются по сумме пример http://ebong.ru/vesi.html 1.1 в корзине есть возможность удалить товар.Так же если человек заказал 2 одинаковых предмета они просто умножаются на 2,а не ...
Поднастроить уже готовый парсер
Требуется внести изменения кое какие:
1. Изменить цену загружаемую с донора, то есть формулу саму.
2. Разобраться почему время отработки парсера резко увеличилось, то есть ранее примерно 15-30 мин, сейчас 4-5 часов и решить проблему соответсвенно.
3. на сервере скопилось очень много фото, товаров которых уже нет в наличии, сами товары убираются с сайта, но вот фото остаются, в результате объем вырос до нескольких десятков ГБ, нужно сделать чтобы фотки шрузились у новых товаров, у тех что уже нет в наличии, они должны удаляться с сервера, этот пункт обсуждаем, выслушаю предложения, может можно как то еще решить проблему.
Прошу писать только тем кто реально разбирается в этом и может решить проблемы, тем кто решил в очередной раз потренироваться не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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