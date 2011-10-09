Нужно сделать антилич видео по временной ссылке, ну примерно как на сайте http://filmin.ru/ Антилич должен защитить файлы от использования прямых ссылок в других плеерах на сторонних сайтах, а также защиту от прямого скачивания. ...
Сделать зеркальное отражение яваскрипт табов
Есть скрипт табов тут как он выглядит http://livedemo00.template-help.com/wt_34259/index.html
нужно зеркально отразить, при этом, что бы работал.
На прикрепленной картинке то как он должен выглядеть!
Общаюсь через скайп обращайтесь! мой скайп brndcrte
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