Сделать зеркальное отражение яваскрипт табов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Есть скрипт табов тут как он выглядит http://livedemo00.template-help.com/wt_34259/index.html

нужно зеркально отразить, при этом, что бы работал.

На прикрепленной картинке то как он должен выглядеть!

Общаюсь через скайп обращайтесь! мой скайп brndcrte

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14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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