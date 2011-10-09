Написать хак для DLE 9.2

Необходимо написать 3 маленьких хака:

1) Изменить путь загруженного изображения для новости.

Если дефолтно загружаеться в папку:

_httр://site.ru/uploads/posts/Дата/

То необходимо изменить на:

_httр://site.ru/uploads/posts/Дата/ID-Новости

Т.е. создает папку с id новости и загружает в нее изображения. Для каждой новости – своя папка.

2) Написать хак, который будет выводить ссылки на изображения, добавленные в поле "Полное описание" с помощью макросов {src1}..{src20}

т.е. если в шаблоне указать {src1}, то будет выведенно первая ссылка на изображение.. Если указать {src2}, то будет выведенно вторая ссылка на изображение...

3) Написать хак, который будет переименовывать названия изображении и удалять лишнее в ссылке при нажатии кнопки. Например имеем изобаржение:

_httр://site.ru/uploads/posts/Дата/24632576_Название_изображения.jpg

после нажатия на кнопку, он должен принять вид:

/uploads/posts/Дата/[n]-Название-новости.jpg

где [n] – это номер изображения

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