Движок Shopos 2.5.9. Необходимо настроить вывод атрибутов в списке товаров. Существует способ выводить атрибуты в списках товаров (например, в категории, или в результах поиска): http://www.shopos.ru/forum/index.php?topic=5125.msg27930#msg27930 Но почему-то у меня при ...
Написать хак для DLE 9.2
Необходимо написать 3 маленьких хака:
1) Изменить путь загруженного изображения для новости.
Если дефолтно загружаеться в папку:
_httр://site.ru/uploads/posts/Дата/
То необходимо изменить на:
_httр://site.ru/uploads/posts/Дата/ID-Новости
Т.е. создает папку с id новости и загружает в нее изображения. Для каждой новости – своя папка.
2) Написать хак, который будет выводить ссылки на изображения, добавленные в поле "Полное описание" с помощью макросов {src1}..{src20}
т.е. если в шаблоне указать {src1}, то будет выведенно первая ссылка на изображение.. Если указать {src2}, то будет выведенно вторая ссылка на изображение...
3) Написать хак, который будет переименовывать названия изображении и удалять лишнее в ссылке при нажатии кнопки. Например имеем изобаржение:
_httр://site.ru/uploads/posts/Дата/24632576_Название_изображения.jpg
после нажатия на кнопку, он должен принять вид:
/uploads/posts/Дата/[n]-Название-новости.jpg
где [n] – это номер изображения
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skype: nickolaiser
Если что-то небудет понятно – обращайтесь, объясню!
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