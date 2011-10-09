Shopos - вывод атрибутов в списке товаров

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Закрыт1 заявка148 просмотров

Движок Shopos 2.5.9. Необходимо настроить вывод атрибутов в списке товаров.

Существует способ выводить атрибуты в списках товаров (например, в категории, или в результах поиска):

http://www.shopos.ru/forum/index.php?topic=5125.msg27930#msg27930

Но почему-то у меня при использовании этого метода цена при выборе атрибута равна 0, т.е. не учитывается цена, присвоенная атрибуту. Возможно, я что-то не так устанавливаю. Результат выглядит так:

http://kn19.ru/shop/index.php?cat=3

Необходимо исправить так, чтобы в категории и результатах поиска отображались атрибуты вместе с ценой. И чтобы можно было купить товар с выбранным атрибутом, не заходя в карточку товара.

Предлагайте цены за установку этого плагина корректно на сайт.

14 лет назад
dess81
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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