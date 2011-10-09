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Shopos - вывод атрибутов в списке товаров
Движок Shopos 2.5.9. Необходимо настроить вывод атрибутов в списке товаров.
Существует способ выводить атрибуты в списках товаров (например, в категории, или в результах поиска):
http://www.shopos.ru/forum/index.php?topic=5125.msg27930#msg27930
Но почему-то у меня при использовании этого метода цена при выборе атрибута равна 0, т.е. не учитывается цена, присвоенная атрибуту. Возможно, я что-то не так устанавливаю. Результат выглядит так:
http://kn19.ru/shop/index.php?cat=3
Необходимо исправить так, чтобы в категории и результатах поиска отображались атрибуты вместе с ценой. И чтобы можно было купить товар с выбранным атрибутом, не заходя в карточку товара.
Предлагайте цены за установку этого плагина корректно на сайт.
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