Есть свёрстанный дизайн сайта кафе. Необходимо посадить его на Joomla. Для заказа доставки с сайта необходим компонент корзины. Т.е. человек смотрит блюда, вводит свои данные для доставки (или логиниться, если ранее уже заказывал), после ...
Добавить поиск по новостям на DLE сайт
Нужно добавить форму поиска на DLE сайт, которую шаблоном не предусмотрено.
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