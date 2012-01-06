Добавить поиск по новостям на DLE сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок192 просмотра

Нужно добавить форму поиска на DLE сайт, которую шаблоном не предусмотрено.

Писать в ПМ

DLE
14 лет назад
SekreBory
Олег 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

HYPERtxt
Гурам 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад
$10
1 день
Честно говоря даже не помню как именно сотрудничал я с этим человеком, но рекомендую как тру специалиста.
Было приятно работать!

Заявки фрилансеров

HYPERtxt
Гурам 
34 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
45 отзывов(-3)
14 лет назад

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