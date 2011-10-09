Необходимо разобраться с особенностями администрирования рабочего сайта на joomla и сделать небольшой мануал.
Сайт на Joomla с корзиной
Есть свёрстанный дизайн сайта кафе.
Необходимо посадить его на Joomla. Для заказа доставки с сайта необходим компонент корзины. Т.е. человек смотрит блюда, вводит свои данные для доставки (или логиниться, если ранее уже заказывал), после чего с ним связывается администрация кафе и доставляет еду.
Нужен исполнитель с опытом реализации подобных проектов, поэтому если вы реализовывали подобный функционал просьба предоставить ссылки.
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