Сайт на Joomla с корзиной

Есть свёрстанный дизайн сайта кафе.

Необходимо посадить его на Joomla. Для заказа доставки с сайта необходим компонент корзины. Т.е. человек смотрит блюда, вводит свои данные для доставки (или логиниться, если ранее уже заказывал), после чего с ним связывается администрация кафе и доставляет еду.

Нужен исполнитель с опытом реализации подобных проектов, поэтому если вы реализовывали подобный функционал просьба предоставить ссылки.