Сайт на Joomla с корзиной

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок204 просмотра

Есть свёрстанный дизайн сайта кафе.

Необходимо посадить его на Joomla. Для заказа доставки с сайта необходим компонент корзины. Т.е. человек смотрит блюда, вводит свои данные для доставки (или логиниться, если ранее уже заказывал), после чего с ним связывается администрация кафе и доставляет еду.

Нужен исполнитель с опытом реализации подобных проектов, поэтому если вы реализовывали подобный функционал просьба предоставить ссылки.

Joomla
14 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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