Необходимо выполнить несколько задач: 1) Улучшить индексацию добавленных сайтов 2) Индексация должна быть логической с точки зрения SEO 3) Сделать так что бы скрипт автоматически индексировал все сайты самостоятельно каждые 72 часа. ...
Доработка сайта
Уважаемые фрилансеры, требуется доработка сайта gorodzakupok.ru.
Язык программирования: java
Движок: самописный;
Что нужно сделать:
- Редактирование раздела "Новости";
- Создание на главной страницы списка "Каталог";
- Редактирование главной страницы в плане дизайна (макет готов);
- Редактирование раздела "Обратная связь" вкладки "Вопрос-ответ";
- Редактирование раздела "Реклама";
- Редактирование ЛК участника закупок раздел "Пригласить друга";
- Редактирование ЛК организатора закупок раздел "Публикация закупок";
- Добавление на сайт кнопок, иконок, картинок (макеты готовы);
- Налаживание системы почтовых рассылок пользователям сайта;
- Редактирование ЛК администратора;
- Убрать баги, неточности, неровности.
Фрилансеру:
- Доступ в ftp, разделы, личные кабинеты;
- Тех.задание;
- Бюджет 300$;
- 50% оплаты производится после проведения половины работы. Остальные 50% после сдачи всей работы.
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