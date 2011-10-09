Требуется создать сайт который забирает данные xml. Желательно сделать это все на пхп.
Доработать небольшой скрипт
Приветствую.
Есть небольшая работёнка для тех кто не занят этим воскресным вечером.
Нужно доработать простенький track bar. Открываем страничку http://www.strategia.su/homm/doubletrackbar/test.html и берём последний пример (значения: от 500 до 20000; MinSpace: 500; RoundTo: 500; FormatNumbers: true; AllowedValues: true).
Что в итоге нужно от него получить:
1) ввести 2 параметра maxP и minP (максимальное и минимальное значения ползунков выбранные пользователем).
2) maxP и minP должны передаваться этой же странице методом Post. Соответ. ползунки при загрузке страницы со скриптом при определённых этих переменных должны принять нужное значение.
3) минимальное значение на track bar = 0, максимальное = 20. Минимальный шаг = 1.
Грубо говоря, посетитель зайдя на страницу выбора оборудования изначально видит левый ползунок на 0, правый на 20. Выбирает нужный диапазон и нажимает кнопочку "Выбрать". Методом Post этой же странице передаётся maxP и minP, мой скрипт автоматом делает выборку из базы, пользователь видит перед собой track bar левое и правое значения которого равны его предыдущему выбору.
Я хз, как это ещё расписать, вроде бы понятно )))
Сделать нужно сегодня, оплата WMR по факту принятия работы.
Жду ваших предложений по цене.
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