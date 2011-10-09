Доработать небольшой скрипт

Приветствую.

Есть небольшая работёнка для тех кто не занят этим воскресным вечером.

Нужно доработать простенький track bar. Открываем страничку http://www.strategia.su/homm/doubletrackbar/test.html и берём последний пример (значения: от 500 до 20000; MinSpace: 500; RoundTo: 500; FormatNumbers: true; AllowedValues: true).

Что в итоге нужно от него получить:

1) ввести 2 параметра maxP и minP (максимальное и минимальное значения ползунков выбранные пользователем).

2) maxP и minP должны передаваться этой же странице методом Post. Соответ. ползунки при загрузке страницы со скриптом при определённых этих переменных должны принять нужное значение.

3) минимальное значение на track bar = 0, максимальное = 20. Минимальный шаг = 1.

Грубо говоря, посетитель зайдя на страницу выбора оборудования изначально видит левый ползунок на 0, правый на 20. Выбирает нужный диапазон и нажимает кнопочку "Выбрать". Методом Post этой же странице передаётся maxP и minP, мой скрипт автоматом делает выборку из базы, пользователь видит перед собой track bar левое и правое значения которого равны его предыдущему выбору.

Я хз, как это ещё расписать, вроде бы понятно )))

Сделать нужно сегодня, оплата WMR по факту принятия работы.

Жду ваших предложений по цене.