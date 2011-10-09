нужно сделать парсер чтобы наполнить новый автопортал.
Ремонт слайдера на WordPress (срочно)
На сайте перестали работать модули предположительно использующие JQuery: слайдеры, галереи, др...
Необходима диагностика проблемы и ремонт.
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