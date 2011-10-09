Ремонт слайдера на WordPress (срочно)

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На сайте перестали работать модули предположительно использующие JQuery: слайдеры, галереи, др...

Необходима диагностика проблемы и ремонт.

jQueryWordPress
14 лет назад
Dimitry_Pro
Прот 
44 года
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charger66
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14 лет назад
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charger66
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад