Ускорение сайта на Joomla

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Закрыт1 заявка132 просмотра

Доброго времени суток. Есть сайт на джумле www life-4you com - надо его по максимуму ускорить.

Joomla
14 лет назад
web-ideas
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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