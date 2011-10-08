Создать сайт с поддержкой голосования

Т.З.

+Побольше PHP. Поменьше графики, JS, Flash, и вычислений и всего что может тормозить загрузку или работу сайта

+Сайт должен содержать:

-Форму регистрации, авторизации, напоминания пароля (Капча, подтверждение с Email)

-Новости(Общие и Спец.Новости)

-Древовидные рубрики и подрубрики

-Поиск наименований по рубрикам (ТаймАут защита, для зарегистрированных)

-Возможность комментировать (для зарегистрированных)

-Возможность голосовать (для зарегистрированных)

-Фото галерея в каждой рубрике(миниатюра, оригинал)

-Разделение прав пользователей

-Два рейтинга популярности (общий – все пользователи, жюри - только эксперты)

-Форма контакта с администрацией (Капча, доступна гостям)

-Защита от шеллов, инжектов, DDOS, SPAM и прочих лазеек

-Извещение админа об заявках и редактированиях в рубриках (email)

-Панель редактирования:

--Поиск комментариев и голосов пользователя по дате

--Добавление/Удаление/Редактирование новостей (Админ)

--Добавление/Удаление/Редактирование рубрик (Админ)

--Чёрный список/Удаление/Редактирование пользователей(Модер/Админ)

--Удаление комментария или голоса (Автор/Модер/Админ)

--Редактирование рубрики(Владелец рубрики >>>(Модер/Админ)*)

+Права доступа:

- гость(просмотр рубрик, комментариев, голосов)

- пользователь (гость + добавить комментарии + может голосовать за рубрику или её подраздел)

- эксперт* (специально назначенный пользователь, просто ранг)

- владелец рубрики (пользователь + редактирование рубрики владельцем которой он является(требует подтверждение админа или модератора))

- модератор (владелец всех рубрик, может удалять комментарии пользователя и его голосование)

- админ (модератор + добавление новых рубрик, новостей на сайте)