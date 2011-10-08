Есть php скрипт создающий watermark на сайте. Скрипт в приложении. Необходимо доработать функцию create_watermark, чтобы вывод текста был аналогичен: http://www.dealextremeru.com/productimages/d2f05c8b47e1d60470f9acb63675d81f.jpg т.е. изменить просто кол-во штампов текста. наклон 45 ...
Написать класс на php, работа с файлом и БД
Необходимо написать класс на php по заданной структуре, реализующий возможность распределенного хранения данных между файлом и бд.
Общее описание:
задача разгрузить бд от большого количества не приоритетных запросов вставки,
путем накопления запросов на вставку в файле и по определенному событию
делать групповую вставку непосредственно в бд.
к проекту прикреплен архив с файлами:
1. general_work_scheme.pdf – общая логика работы класса
2. class_structure.pdf – структура класса (переменные + функции)
3. main_func_alg.pdf – алгоритм главной функции класса
4. request_storage.sql – таблица для бд с которой работает класс
5. details.txt – Детальное описание функций и переменных
Необходима ювелирная работа!
От Вас цена, сроки, примеры классов.
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