Скрипт - сапа api

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Завершен1 заявка197 просмотров

Php скрипт (или консольное приложение для винды)

нужно с помощью http://api.sape.ru/xmlrpc/

Получить 6 параметров с ака вебмастера

при запуске скрипта просто вывести: (по id сайта)

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PHP
14 лет назад
tod
47 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спс за работу :)
Предоставил понятное задание, быстро проверил результат и моментально оплатил. Я доволен!

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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад