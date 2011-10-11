Необходимо настроить модуль доски объявления AdsManager на Joomla 1,5. Подробности: - Все объявления должны располагаться непосредственно на главной странице в 2 столбика. - Само объявление на главной странице должно ...
Скрипт - сапа api
Php скрипт (или консольное приложение для винды)
нужно с помощью http://api.sape.ru/xmlrpc/
Получить 6 параметров с ака вебмастера
при запуске скрипта просто вывести: (по id сайта)
Ссылок в статусе WAIT: 82 SLEEP: 7 Ссылок всего: 145, зароботок сегодня 10, зароботок вчера 11, баланс: 100 руб
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