Модуль регистрации компаний (каталог компаний) для http://dom-kvartira-dacha.ru/ за основу можно взять http://afy.ru/add_company.php
Flash сайт
Нужен flash программист со стажем для создания сайта.
Сайт включает в себя главное меню - переход на 4 игры.
3 игры это по сути опросник, работает так:
Главная фото уровня, вопрос, варианты ответа.
На каждый неправильный вариант фото или слайдшоу набора фото в pop-up.
Правильный ответ показываем фото или слайд шоу с несколькими фото в pop-up и перебрасываем на следующий вопрос.
И так максимум 6-7 вопросов в каждой игре.
При этом юзеру зачисляются очки или отнимаются, в зависимости от того как отвечает.
Если юзер уходит в минус то получает game over, иногда может получить game over на ответе, на таких ответах специальная метка
Требования к 3 опросникам:
- фото должны подтягиваться через xml
- все тексты вопросов xml
- все ответы, а также логика что делать по ним, куда переходить, что показывать и в каком порядке, сколько очков тоже xml
4 игра это фото, на ней скрытые точки. Задача юзера найти точки, если кликает в нужном месте получает очки, если не туда отнимаются очки. При этом если жмет на правильную точку ему показывается слайдшоу с несколькими фотками и сообщениями для каждого слайда, отлистал, закрыл, идет дальше.
Дизайн для игры есть, фото обработаны.
Что нужно от исполнителя все грамотно собрать по готовому, протестировать.
ИМЕТЬ НАВЫКИ ХОТЬ БАЗОВЫЕ ФОТОШОПА,чтобы сам мог что-то нарезать, подкорректировать размеры.
Элементарные вещи должны быть учтены, например то что игры должны вмещаться на стандартные размеры экрана, в случае если не вмещаются, то нужен скрол, вообщем о деталях при разговоре.
Связь по скайп katrina030684
Срок для 3 игр неделя. 1 игра опросник уже сделана, но исполнитель отправлен далеко и надолго, за тупость и неисполнение сроков, а также за отсутствие в нужное время на связи для исправления собственных багов.
Ее нужно исправить и по аналогии сделать еще 2.
+ 4 игра с точками ее с нуля.
БЮДЖЕТ: 500$ СРОК 1 неделя на все
В ПОРТФОЛИО ПРОЕКТ ВЫКЛАДЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Сайт для внутреннего пользования.
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