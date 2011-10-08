Защита текста, контента сайта от копирования

Требуется защитить текст страниц (содержание, контент) в некоторых папках на сайте от копирования. Сайт: tour4you.cz.cc

Должно работать даже при отключенных яваскриптах и прочих уловках.

Что бы не вносить защиту вручную в каждую страницу, нужно добавить программку, скрипт, файл или другое на сервер, чтобы защита была автоматом.

Проект будет серьезный, только для специалистов с опытом. Профессионализм приветствуется.

После выполнения строгая проверка на соответствие, качество и функциональность.

Предложения рассматриваются пока проект отрыт.

Для ускорения связи ICQ: 647591222