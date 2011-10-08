Нужно сделать редирект для api vk У них разрешены iframe приложения, а вот для того чтобы открыть приложение со стены, то необходимо флеш знать. для наглядности покажу: http://vkontakte.ru/wall7053589_1289 перейдите ...
Защита текста, контента сайта от копирования
Требуется защитить текст страниц (содержание, контент) в некоторых папках на сайте от копирования. Сайт: tour4you.cz.cc
Должно работать даже при отключенных яваскриптах и прочих уловках.
Что бы не вносить защиту вручную в каждую страницу, нужно добавить программку, скрипт, файл или другое на сервер, чтобы защита была автоматом.
Проект будет серьезный, только для специалистов с опытом. Профессионализм приветствуется.
После выполнения строгая проверка на соответствие, качество и функциональность.
Предложения рассматриваются пока проект отрыт.
Для ускорения связи ICQ: 647591222
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