Видеогалерея fullscreen в готовом сайте as2

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки139 просмотров

Требуется вставить в готовый сайт видеогалерею(есть купленная видеогалерея с xml) , либо несколько Youtube проигрывателей с возможностью fullscreen. + во время включении любого видео, либо видеораздела требуется затухание фоновой музыки. Сайт www.new-vision.pro

14 лет назад
kamik11
Денис 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров