интернет СПРАВОЧНИКОВ типо Yellow Pages, mbtg
Видеогалерея fullscreen в готовом сайте as2
Требуется вставить в готовый сайт видеогалерею(есть купленная видеогалерея с xml) , либо несколько Youtube проигрывателей с возможностью fullscreen. + во время включении любого видео, либо видеораздела требуется затухание фоновой музыки. Сайт www.new-vision.pro
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