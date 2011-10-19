Блог на Wordpres

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок382 просмотра

Необходимо создать блог на Wordpress, мы покупаем готовый шаблон - с вас установка, адаптация (настройка),установка плагинов, одним словом" под ключ"

Заинтересовавшиеся - оставляйте заявки со стоимостью, сроками и ссылками на портфолио + готовность приступить к работе уже на этих выходных.

Оплата : Яндекс-Деньги, либо по согласованию, кроме вебмани.

Важно: возможность обсудить проект по телефону или в скайпе, аськи нет.

WordPress
14 лет назад
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

Zarianec
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$45
3 дня
Благодарю Артема за быстрое и качественное исполнение поставленной задачи, за вежливое и терпеливое общение. Старается учесть и отработать все замечания, сделал больше, чем договаривались и вообще очень профессионально работает.Приятно иметь дело с профессионалом - все быстро, качественно и в срок! Рекомендую.
nobiart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад
$50
3 дня
Работа выполнена профессионально, ответственно, с учетом все пожеланий.+10 Рекомендую.
Очень адекватный заказчик, задание поставил четко и ясно, поэтому заказ был сдан в срок. Оплата поступила незамедлительно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Zarianec
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
nobiart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
14 лет назад

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