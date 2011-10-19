Блог на Wordpres

Необходимо создать блог на Wordpress, мы покупаем готовый шаблон - с вас установка, адаптация (настройка),установка плагинов, одним словом" под ключ"

Заинтересовавшиеся - оставляйте заявки со стоимостью, сроками и ссылками на портфолио + готовность приступить к работе уже на этих выходных.

Оплата : Яндекс-Деньги, либо по согласованию, кроме вебмани.

Важно: возможность обсудить проект по телефону или в скайпе, аськи нет.