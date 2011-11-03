Доработка DLE сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки255 просмотров

Добрый день. Имеется dle проект с собственными "плюшками". После обновления скрипта, часть функционала пострадала. Задача - в устранении всех описанных ниже проблем + нужна одна доработка (необходимо знание ajax)

- Перестали удаляться и редактироваться комментарии. Как в статьях, так и в фотогалерее.

- Перестал обновляться, хотя иногда обновляется с ошибками, рейтинг рубрик.

- Исчезло меню "Подписки", с помощью которого пользователи могли подписаться\отписаться от расслки на сайте.

- Не работает загрузка файлов в комментариях. Помимо правки, прошу внедрить саму подгрузку файлов с помощью ajax, обязательно с указанием % готовности.

- Проблемы с регистрационной формой, при вводе E-mail (http://uhouse.ru/index.php?do=register)

Точный бюджет обсуждаю с исполнителем. Любые другие найденные баги оплачу отдельно, по вашей цене.

AJAXDLE
14 лет назад
Jack_U
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

akavoron
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$250
14 дней
Всем советую работать с Михаилом. Очень пунктуальный и добросовестный человек.
Все прошло отлично! Рекомендую Евгения как адекватного и надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

akavoron
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад