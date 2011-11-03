Модуль загрузки файлов и статистики скачиваний на php Написать модуль загрузки файлов и предоставления зарегистрированному пользователю ссылки для скачивания материала. Самописная кмс php + mysql ООП ...
Доработка DLE сайта
Добрый день. Имеется dle проект с собственными "плюшками". После обновления скрипта, часть функционала пострадала. Задача - в устранении всех описанных ниже проблем + нужна одна доработка (необходимо знание ajax)
- Перестали удаляться и редактироваться комментарии. Как в статьях, так и в фотогалерее.
- Перестал обновляться, хотя иногда обновляется с ошибками, рейтинг рубрик.
- Исчезло меню "Подписки", с помощью которого пользователи могли подписаться\отписаться от расслки на сайте.
- Не работает загрузка файлов в комментариях. Помимо правки, прошу внедрить саму подгрузку файлов с помощью ajax, обязательно с указанием % готовности.
- Проблемы с регистрационной формой, при вводе E-mail (http://uhouse.ru/index.php?do=register)
Точный бюджет обсуждаю с исполнителем. Любые другие найденные баги оплачу отдельно, по вашей цене.
Выбранный исполнитель
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