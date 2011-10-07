Modx-shopkeeper нужно доработать плагин

Здравствуйте.

Нужен человек, который бы смог доработать плагин для распечатки накладных SHKprintOrder (http://modx-shopkeeper.ru/forum/viewtopic.php?id=166) (или грамотно настроить chunk), чтобы опции товаров в накладной печатались на отельных строках

то есть не так

http://www.kupit-dveri.ru/eksmo/1.html

а вот так:

http://www.kupit-dveri.ru/eksmo/2.html

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