Modx-shopkeeper нужно доработать плагин

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Закрыт3 заявки207 просмотров

Здравствуйте.

Нужен человек, который бы смог доработать плагин для распечатки накладных SHKprintOrder (http://modx-shopkeeper.ru/forum/viewtopic.php?id=166) (или грамотно настроить chunk), чтобы опции товаров в накладной печатались на отельных строках

то есть не так

http://www.kupit-dveri.ru/eksmo/1.html

а вот так:

http://www.kupit-dveri.ru/eksmo/2.html

Пишите Ваши сроки и цену

HTMLMODX
14 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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