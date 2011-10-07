Скрипт на perl

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Есть скрипт написанный на perl. Его функция - прокси, работает нормально, но на одном сайте в 2ух местах работать не хочет. Нужно его заточнить под этот сайт.

Нужен программист хорошо программирующий на perl для решения данной задачи. Оставьте свою заявку, я в кратце опишу оба не работающих момента.

14 лет назад
topglance
Сергей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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