Дороботать модуль импорт/экспорт Opencart

Здравствуйте! Возникла потребность в доработке модуля импорт/экспорт (http://opencartforum.ru/files/file/21-importexport/), а именно прикрутить модуль дополнительные поля (http://opencartforum.ru/files/file/69-webme-additionalfields-free/)! Т.е необходим экспорт и импорт доп. полей, т.к как заполнять вручную долго!

Жду Ваших предложений, а также сроки и стоимость! Версия opencart 1.4.9