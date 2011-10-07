Дороботать модуль импорт/экспорт Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки150 просмотров

Здравствуйте! Возникла потребность в доработке модуля импорт/экспорт (http://opencartforum.ru/files/file/21-importexport/), а именно прикрутить модуль дополнительные поля (http://opencartforum.ru/files/file/69-webme-additionalfields-free/)! Т.е необходим экспорт и импорт доп. полей, т.к как заполнять вручную долго!

Жду Ваших предложений, а также сроки и стоимость! Версия opencart 1.4.9

Opencart
14 лет назад
aveebeat
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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