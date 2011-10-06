Верстка шаблона и программирование для shop-script

Ищу флешера хорошо знакомого с движками с физикой типа http://www.box2dflash.org/ Нужно будет сделать игру типа http://chrome.angrybirds.com/ с одним только уровнем. Вся графика дается. От вас жду писем с ссылками на работы и вашими координатами ...