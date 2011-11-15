Натянуть дизайн на любой движок

Нужно натянуть готовый дизайн на любой из движков( Joomla, Wordpress, DLE и т.д.), настроить под нужды и чтобы держал трафф до 50 тыш . Сам сайт является каталогом фирм и новостным. Также нужно реализовать 2 языка на сайте. Дизайн прилагается в PSD! За работу платим 5000 рублей. Больше не потянем.

Родион!