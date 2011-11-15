Натянуть дизайн на любой движок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки304 просмотра

Нужно натянуть готовый дизайн на любой из движков( Joomla, Wordpress, DLE и т.д.), настроить под нужды и чтобы держал трафф до 50 тыш . Сам сайт является каталогом фирм и новостным. Также нужно реализовать 2 языка на сайте. Дизайн прилагается в PSD! За работу платим 5000 рублей. Больше не потянем.

Родион!

DLEJoomlaWordPress
14 лет назад
khrodion
Родион 
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nimzuka
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$200
7 дней
Сделал все как требовалось! Знающий свое дело, терпеливый и ответственный! Спасибо за хорошую работу! Будем еще с ним работать!

Заявки фрилансеров

nimzuka
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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