Готовый сайт который нуждается в настройке и доработки. ТЗ в приклепленном файле.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Готовый сайт который нуждается в настройке и доработки. ТЗ в приклепленном файле.
Нужно натянуть готовый дизайн на любой из движков( Joomla, Wordpress, DLE и т.д.), настроить под нужды и чтобы держал трафф до 50 тыш . Сам сайт является каталогом фирм и новостным. Также нужно реализовать 2 ...
Добрый день Всем! Движок называется Dolphin 7! Нас устраивает все что есть на движке, но есть пару моментов которые надо исправить и добавить. 1. При оформление товара в ...