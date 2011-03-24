Спасибо огромное Стасу! Первый раз сталкиваюсь с таким человком. Исполнение, ответственность, пунктуальность и все на высшем уровне. Знает свою работу на отлично. Надеюсь что буду работать только с ним если он не против ))) Советую!!! Родион