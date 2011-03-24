khrodion

Родион khrodion

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

farout
Стас 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Доработка сайта на Joomla
Joomla
Родион отличный заказчик. Всегда понятно отвечал на все вопросы, которых было много исходя из специфики задания. Приятен в общении и своевременно оплачивает работу. Спасибо, буду рад сотрудничать еще.
Спасибо огромное Стасу! Первый раз сталкиваюсь с таким человком. Исполнение, ответственность, пунктуальность и все на высшем уровне. Знает свою работу на отлично. Надеюсь что буду работать только с ним если он не против ))) Советую!!! Родион
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