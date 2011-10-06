Здравствуйте. Требуется разработчик для создание рекламной сети с оплатой за действия, для примера ad1 или soloway. Нужно держать большие нагрузки, безопасность, надёжность. Обязателен опыт в создание подобных проектов. ...
Доработки по IPB
Здраствуйте уважаемые исполнители!
Нужен человек который хорошо разбираеться в IPB 3.2.2.
Вот собственно ТЗ что нужно сделать (кстати форум на украинском языке):
1) В исходном коде главной страницы описание description почему то на крякозябрах, нужно исправить это.
2) Перевести пункты меню с англ. на укр.
3) В алфавитный список пользователей добавить украинский алфавит.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Яша нашел вирус на сайте. онлайн сканер dr web вирусов не находит, но проверяет: Проверка: tds-001.dyndns.biz/host.p... Размер файла: 161 байт MD5 файла: eddf30590ca6554e8cfd1f64af3536e8 tds-001.dyndns.biz/host.p... – Ok Где закопан код с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Для интернет проекта требуется разработчик для поддержки и доработки проекта. О проекте - это действующий специализированный портал с различными сервисами(личный календарь, объявления с двусторонней связью и т.п.) для ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Написать футбольный онлайн-менеджер Нужно написать футбольный онлайн-менеджер. Примеры: ofmanager.net soccerlife.ru reality-football.ru football-planet.org vfm.1gb.ru ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется найти и исправить ошибку, из за которой в блоге WP в категориях не выводятся посты. вместо них, пустое белое поле (только там где они должны быть, а не вся страница). Часть кода, которая ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Есть тема, для которой можно сделать настройки в админке. Для настроек нужно добавить 3 новых опции и немного изменить отображение меню. Более подробно смотрите в прикреплённом файле.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
1. www_salacia_kz в разделе "контакты" под формой отправки сообщения сделать текстовый блок с заголовком, там будет еще размещаться информация. Это будет заголовок "Наши магазины" и список адресов 2. www_kazchinatrade_com Тутв боковой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
есть сайтhttp://www.megacon.su/ оттуда надо "выкачать картинки". обращались в их службу поддержки, с вопросом как это сделать, вот ответ: Такие файлы необходимо выкачивать по http. Вообще нужно распарсить ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
http://getera.mmfm.ru/ Проблема: после загрузки сайта через несколько секунд появляется надпись "Загрузка 0%" и соответственно после появления это надписи - сайт не работает, на сайте нельзя ниче посмотреть..... проблема появляется в разных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Разработать десктоп виджет на базе yahoo widget или google widget для операционной системы windows. Задача виджета оперативно сообщать и отображать информацию от сервера веб приложений: 1. Отправлять на сервер один из четырех статусов пользователя ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад