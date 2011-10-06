Написать футбольный онлайн-менеджер

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Написать футбольный онлайн-менеджер

Нужно написать футбольный онлайн-менеджер.

Примеры:

ofmanager.net

soccerlife.ru

reality-football.ru

football-planet.org

vfm.1gb.ru

Для начала нужно сделать только главные функции:

1. Генератор

Примерно такой:

http://vfm.1gb.ru/index.pl?code=e225daef1681ddf16ddf65a269a80507&adr=content_rules&chapt=3 (пункт 3.10)

http://pbliga.com/mng_rules.php?num=9

2. Редактор команд и игроков

3. Тренировка (прокачка игроков)

4. Раздел турниров и чемпионатов

5. Выставление состава и настройка тактики

Пишите цены и сроки.

14 лет назад
beshly
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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