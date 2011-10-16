Необходимо сделать 2 фильтра, сами компоненты уже стоят на главной странице. Нужно при щелчке на кнопку "фильтр" перейти в раздел со списком элементов заданного поиска.
Починить онлайн-кинотеатр и парсер
Нужно устранить причину неработоспособности онлайн-кинотеатра:
Граббер не забирает несколько категорий(сменился дизайн сайта донора)
Не воспроизводятся фильмы (делалось так-при нажатии на "плей" скрипт идет по статической ссылке на фильм и забирает ссылку на файл воспроизведения. Где этот скрипт не знаю)
Установлен Flowplayer
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Сабж, сайт http://aladdin.mediamaxx.ru/ Система управления WP. на внутренних страницах есть горизонтальный аккардеон. После обновления страницы он сбрасывается в дефолтное состояние, нужно сделать так чтобы он был открыт в зависимости ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте,нужен шаблон http://www.templatemonster.com/flash-templates/34056.html Или купить там,или может у кого то уже есть купленный со всеми файлами псд и т.д. Жду Ваших предложений !Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
сайт www.litoral.ruЗавершен14 лет назад
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Нужен полный аналог: http://artprosoft.com/magic_gateway.html демка есть по ссылке:-) И описание что делает тоже. либо возможно есть готовое решение.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо настроить начисление баллов, с последующей выплатой в денежном эвиваленте пользователю за добавление тем и комментарий в форуме http://www.fermer1.ru/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день нужно на сайт поставить форму поиска тура. код есть нужно просто внести. и разрезать картинку , возврат на главную. спасибо . пишите цены!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
wpk.bacac.org 1. Uncategorized – не уходит вместо новых категорий, когда я добавляю новую рубрику 2. Рейтинг активности не работает ...Закрыт14 лет назад
- $100
Создание сайта-блога с шаблонным дизайном на wordpress Установка cms на сервер Адаптация cms Выбор шаблонного дизайна Адаптация шаблонного дизайна Создание страниц Размещение материалов seo url в транслитеВеб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад