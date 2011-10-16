Починить онлайн-кинотеатр и парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки205 просмотров

Нужно устранить причину неработоспособности онлайн-кинотеатра:

Граббер не забирает несколько категорий(сменился дизайн сайта донора)

Не воспроизводятся фильмы (делалось так-при нажатии на "плей" скрипт идет по статической ссылке на фильм и забирает ссылку на файл воспроизведения. Где этот скрипт не знаю)

Установлен Flowplayer

14 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

joc
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Выполнено на высшем уровне, как специалиста могу только рекомендовать. 5 баллов из пяти. Жаль, что еще одну вещчицу не поправил.
Дмитрий отличный заказчик, составил четкое задание, своевременная оплата работы. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

joc
30 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад