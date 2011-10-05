Доработать блог wordpress

wpk.bacac.org

1. Uncategorized – не уходит вместо новых категорий, когда я добавляю новую рубрику

2. Рейтинг активности не работает

3. Информация пользователей не показана в странице о пользователе (обо мне, специальность и т.п.)

4. В рубриках «популярные» и «рейтинг активности» скидывает в отдельную вкладку – сделайте так, чтобы все было в одной вкладке

5. Отсутствует блок «рубрик» сбоку

6. Исправить глюки в верстке. http://www.weblancer.net/download/projects/64706/%E8%F1%EF%F0%E0%E2%E8%F2%FC+%E3%F0%E0%ED%E8%F6%FB.png

7. Исправить глюки в верстке. http://www.wpk.bacac.org/archives/68/262_0

Если нужно переустановить модули - без проблем. Или можно добавить свои. Cделать нужно обязательно сегодня.