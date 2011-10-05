Доработать блог wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок145 просмотров

wpk.bacac.org

1. Uncategorized – не уходит вместо новых категорий, когда я добавляю новую рубрику

2. Рейтинг активности не работает

3. Информация пользователей не показана в странице о пользователе (обо мне, специальность и т.п.)

4. В рубриках «популярные» и «рейтинг активности» скидывает в отдельную вкладку – сделайте так, чтобы все было в одной вкладке

5. Отсутствует блок «рубрик» сбоку

6. Исправить глюки в верстке. http://www.weblancer.net/download/projects/64706/%E8%F1%EF%F0%E0%E2%E8%F2%FC+%E3%F0%E0%ED%E8%F6%FB.png

7. Исправить глюки в верстке. http://www.wpk.bacac.org/archives/68/262_0

Если нужно переустановить модули - без проблем. Или можно добавить свои. Cделать нужно обязательно сегодня.

WordPress
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

alexandr_tr
Александр 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад
$30
1 день
Не выполнил работу. Просто пропал. Время потеряно.

Заявки фрилансеров

alexandr_tr
Александр 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
14 лет назад

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