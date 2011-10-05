Доработка магазина Joomla + VirtueMart + jQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Здравствуйте...Нужно доработать Интернет-магазин на джумле+виртуамарт...!

Техническое задание в прикрепленном файле.

Сам сайт скину в Aрхиве тому кто возьмется...

JoomlajQuery
14 лет назад
pyoter
Валера 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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