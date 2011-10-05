Необходимо создать торрент - трекер с портальными элементами. Разработан дизайн практически всех страниц с учетом юзабилити. Подробное ТЗ прилагать не буду, все что нужно вы увидете из дизайна... Если будут ...
Крутящийся логотип
Есть логотип на сайте, он статичен. Нужно сделать чтоб он крутился по часовой стрелеке
Сайт www.souz-climat.ru
Сколько будет стоить и сроки.
Заявки фрилансеров
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