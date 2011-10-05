Необходимо создать торрент - трекер с портальными элементами. Разработан дизайн практически всех страниц с учетом юзабилити. Подробное ТЗ прилагать не буду, все что нужно вы увидете из дизайна... Если будут ...
Проостой парсер curl
Здравствуйте.
Нужен простой парсер результатов со страницы.
Пишем на php с использованием curl.
Буквально 7-10 строчек кода.
Оплата по факту после проверки.
Предложения оставляйте только тут, заявки скрыты.
Актуально 24 часа.
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