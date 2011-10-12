Скрипт редиректа по стране и реферреру

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка164 просмотра

Нужен простой скрипт который бы перенаправлял посетителей из usa.

Что нужно:

Если посетитель из usa пришел по конкретным http referrer например key1, key2 и т.д тогда его перенаправляет на нужный сайт.

если условие не исполнено т.е посетитель не из usa или из usa но пришел по другому http referrer значит скрипт ничего не делает.

скрипт должен быть в одном файле.

14 лет назад
rssred
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. рекомендую.
Хороший заказчик. Быстрая оплата. Вообщем рекомендую!

Заявки фрилансеров

pettson
Сергей 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад