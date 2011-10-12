Скрипт редиректа по стране и реферреру

Нужен простой скрипт который бы перенаправлял посетителей из usa.

Что нужно:

Если посетитель из usa пришел по конкретным http referrer например key1, key2 и т.д тогда его перенаправляет на нужный сайт.

если условие не исполнено т.е посетитель не из usa или из usa но пришел по другому http referrer значит скрипт ничего не делает.

скрипт должен быть в одном файле.