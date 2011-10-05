Дописать регистрацию

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Закрыт6 заявок124 просмотра

Есть регистрация на сайте, есть поле type=file то есть загрузка фото, но фото ни в какую папку не переноситься, требуется реализовать перенос файла в папку.

14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров