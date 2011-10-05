Переписать переключение страниц. ajax

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Добрый день ! Имеется сайт.

http://www.weblancer.net/download/projects/64084/1.zip

Там есть переключатель страниц. он работает. Но не работает в ИЕ.

Весь код можно запихать в файл шалона - то есть просто php разбратся в движке не придется. Данные о фото в 1 таблице.

Нужно переписать его заново. Кросс браузерно. Очень срочно. Оплата достойная.

Пишите сумму за которую вы возметесь сразу.

AJAXPHP
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$15
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prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад