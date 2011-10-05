Переписать переключение страниц. ajax

Добрый день ! Имеется сайт.

http://www.weblancer.net/download/projects/64084/1.zip

Там есть переключатель страниц. он работает. Но не работает в ИЕ.

Весь код можно запихать в файл шалона - то есть просто php разбратся в движке не придется. Данные о фото в 1 таблице.

Нужно переписать его заново. Кросс браузерно. Очень срочно. Оплата достойная.

Пишите сумму за которую вы возметесь сразу.