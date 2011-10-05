Проблемы с кодировкой

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок180 просмотров

Не работают AJAX Запросы на IE. То есть не выводит контент с другой странички. На опере и ФФ все отлично.

Решить проблему в течении часа.

AJAX
14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров