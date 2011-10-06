Требуется плеер для роликов с pornhub.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки261 просмотр

Здравствуйте!

У меня есть сайт на WordPress. И хотелось бы на нём размещать ролики с pornhub с использованием своего плеера. Они предоставляют возможность размещения ролика на своём плеере, но он меня не устраивает - при клике на окошко с роликом идёт редирект на их сайт.

Требуется сделать что-то вроде такого:

JavaScriptWordPress
14 лет назад
positive_guy
Алексей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Рекомендую Сергея всем заказчикам как качественного исполнителя порученной для него работы! =)
Грамотно описанная задача, адекватность в общении, своевременная оплата - а что еще нужно для успешного сотрудничества?! Всем рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад