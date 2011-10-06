Требуется плеер для роликов с pornhub.com

Здравствуйте!

У меня есть сайт на WordPress. И хотелось бы на нём размещать ролики с pornhub с использованием своего плеера. Они предоставляют возможность размещения ролика на своём плеере, но он меня не устраивает - при клике на окошко с роликом идёт редирект на их сайт.

Требуется сделать что-то вроде такого: