Привет всем! Нужны доработки для сайта на ShopScript: 1.Меню-аккордеон Есть многоуровневое меню. Его нужно сделать по аналогии с таким: http://ruseller.com/lessons.php?rub=32&id=209 2.Всплывающее окно с формой обратной связи (с затемнением ...
Создание скрипта фотохостинга
Приветствую.
Необходимо создать скрипт фотохостинга. С нуля, либо на основе существующего скрипта (например, Chevereto).
В скрипте необходимо реализовать:
Мультисерверность с балансировщиком (отдача контента с менее загруженного сервера).
Мультизагрузка (несколько изображений за один раз)
Возможность редактирования фото при загрузке (ресайз по параметрам)
Регистрация пользователей
Исключение дублей картинок
Взаимодействие с сервисами коротких ссылок по API (загруженная картинка получает короткую ссылку сервиса)
HTML, BB, LJ и т.п. коды для вставки после загрузки
Возможность администратору банить пользователей, удалять "нехорошие" загрузки как единично, так по IP и имени пользователя.
Партнерская часть, которая позволяет юзерам зарабатывать деньги за показ их картинок: юзер публикует превью на форуме, кто-то кликает на превью и попадает на полную версию картинки. Учитываем это в партнерке и начисляем денежку.
Защита от накруток.
Это в общих чертах. Предложение для тех, кто имеет представление о том, как работают такие сервисы. Лучше всего, если вы уже делали подобное.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо написать систему биллинга на php+ mysql + ajax (формы регистрации и тп.) ТЗ дописываю. Аналог: reg.ru, beget.ru, ukrnames.com, freehost.ua. Вкратце: мультиязычная панель 2-х уровней: администратор/пользователь Оплата - интеграция с платежными системами (предоставлю биллинг-систему ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать тест для статического сайта. Всего 10 вопросов, у каждого ответа определенное количество баллов, которые суммируются и в конце выводится результат в зависимости от количества набранных баллов. З.Ы. Тест psi_test.php ...Завершен14 лет назад
Есть сайт1 который парсит видео с сайта2 - источника. Необходимо научить меня как можно найти ссылку на страницу сайта2, с сайта1. Или если это будет невозможно, то попробовать доделать парсер.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть скрипт шифрования ссылок. При его установки на движок dle возникает ошибка. Необходимо поправить.Завершен14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Мне нужно сделать нижеследующее… У меня два сайта на Joomla www.as-workshop.ru и www.master-skills.ru. Оба из них открываются в браузере как с WWW, так и без. ...Завершен14 лет назад
- $400
Создание компонент и модулей приватный проект для Артеменко АнатолияЗакрыт14 лет назад
Необходима интеграция 1с с сайтом под битрикc. Подробности в личке.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно установить движок и натянуть дизайн Двиг на ваш выбор чтобы можно было сделать форму обратной связи, работал поиск и добавить инглиш В админке должно быть все просто и понятно, возможность вставки с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
нужено получить исходный код программы программу дам по skype + перекодирование программа по мойму написана на java нужен весь исходный рабочий код ))) все предложеия в скайп skype znaidiuk_ievgenВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад