Создание скрипта фотохостинга

Приветствую.

Необходимо создать скрипт фотохостинга. С нуля, либо на основе существующего скрипта (например, Chevereto).

В скрипте необходимо реализовать:

Мультисерверность с балансировщиком (отдача контента с менее загруженного сервера).

Мультизагрузка (несколько изображений за один раз)

Возможность редактирования фото при загрузке (ресайз по параметрам)

Регистрация пользователей

Исключение дублей картинок

Взаимодействие с сервисами коротких ссылок по API (загруженная картинка получает короткую ссылку сервиса)

HTML, BB, LJ и т.п. коды для вставки после загрузки

Возможность администратору банить пользователей, удалять "нехорошие" загрузки как единично, так по IP и имени пользователя.

Партнерская часть, которая позволяет юзерам зарабатывать деньги за показ их картинок: юзер публикует превью на форуме, кто-то кликает на превью и попадает на полную версию картинки. Учитываем это в партнерке и начисляем денежку.

Защита от накруток.

Это в общих чертах. Предложение для тех, кто имеет представление о том, как работают такие сервисы. Лучше всего, если вы уже делали подобное.