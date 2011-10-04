Редирект домена без www на домен с www

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок275 просмотров

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Мне нужно сделать нижеследующее…

У меня два сайта на Joomla www.as-workshop.ru и www.master-skills.ru.

Оба из них открываются в браузере как с WWW, так и без. Мне Нужно сделать редирект домена без WWW на домен с WWW на обоих сайтах, чтобы поисковики воспринимали домен с WWW и без как один и главным был домен с WWW.

Надеюсь, объяснил понятно. Думаю эта работа совсем несложная.

Пожалуйста, оставляйте ваши заявки, обязательно указывайте стоимость. Оплата будет в WebMoney (WMR) сразу по факту выполнения работы. По интересующим вопросам обращайтесь в ЛС.

Joomla
14 лет назад
akdix
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexVk
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Работа выполнена отлично. Всё быстро и чётко, что собственно и требовалось. Спасибо!
Рекомендую Андрея, толковый и приятный в общении заказчик.

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AlexVk
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад