Здравствуйте, уважаемые специалисты. Мне нужно сделать нижеследующее…

У меня два сайта на Joomla www.as-workshop.ru и www.master-skills.ru.

Оба из них открываются в браузере как с WWW, так и без. Мне Нужно сделать редирект домена без WWW на домен с WWW на обоих сайтах, чтобы поисковики воспринимали домен с WWW и без как один и главным был домен с WWW.

Надеюсь, объяснил понятно. Думаю эта работа совсем несложная.

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