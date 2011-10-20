Прикрутить голосование на сайте с CMS modx

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Завершен3 заявки248 просмотров

Необходимо прикрутить голосование на сайт с cms modx

ТЗ в прикрепленном файле, на все вопросы готов ответить в личке.

Если для оптимизации решения и уменьшения сроков реализации, нужно изменить ТЗ, готов обсудить в личке...

MODX
14 лет назад
sirok
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$200
5 дней
Проект выполнен отлично. В сжатые сроки уложились. Был предложен более оптимальный функционал. Очень доволен проделанной работой. Спасибо.
Заказчик четко поставил задачу, все возникающие вопросы разъяснены. Оплата вовремя, без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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