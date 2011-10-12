Приватный проект для DH-Group

Петр и ребята, как всегда справились как нельзя лучше! 1. Все сделано превосходно! Больше и лучше чем было задано в ТЗ. Я просила сделать 2 вещи, а флешер как всегда постарался и сделал более чем. Поэтому за флеш я всегда вдвойне благодарна!!! 2. Радует и качество, и цена и подход к делу. 3. Сделано без задержек, все быстро и Петр был постоянно на связи, что позволило мне немного дополнить ТЗ и увеличить объем желаемого. А вообще, я уже не раз наталкивалась на непорядочных веблансеров. Доверив работу вам, Петр, я убедилась, что есть люди мало того, что порядочные, но и еще и любящие свою работу. Люди, которые могут и делают. По правде, доверять кому то еще сайт не решилась бы, да и зачем, если меня Вы целиком и полностью устраиваете. Еще раз огромнейшее Вам спасибо!!! По любым вопросам я знаю к кому обратиться, чтобы получить работу и быстро, и качественно . Думаю над новым проектом, так что до скорого:) С уважением и наилучшими пожеланиями, Алевтина