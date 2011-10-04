Имеется компонентJoomISP для хостинг компании который нужно модифицировать: 1. Период билинга задается только из админки, пользователь не может выбрать нужную ему периодичность - необходима доработка 2. Пакеты задаются жестко, пользователь ...
Геотаргетинг в Битриксе
На сайте прописан геотаргетинг. Надо объяснить и показать как добавлять и исключать города, к определенным страницам
Оплата ЯД
Заявки фрилансеров
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