Здравствуйте! Необходима доработка сайта: 1. Меню-аккордеон (без дизайна) 2. Всплывающее окно с формой обратной связи От меня - подробное ТЗ От вас - примерые сроки и стоимость Спасибо!
Начисление ранга за комментарии (ucoz)
нужно сделать, чтобы у пользователей повышался ранг за комментарии, а не за активность на форуме.
Всё это делается через условные операторы системы ucoz
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