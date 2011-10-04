CMS для сайта-визитки

Нужна CMS РНР+mySQL для небольшого сайта-визитки. Может, у кого есть готовые решения.

Возможности:

- Создание категорий/подкатегорий (меню навигации по сайту)

- Подсветка активного пункта меню (например, нахожусь в разделе Контакты, в меню этот раздел выделен и т.д.)

- Возможность редактирования дизайна меню (вертикальное, горизонтальное) путем изменения кода шаблона (не через админку)

- WYSIWYG редактор в админке

- поиск по сайту

- форма обратной связи

- возможность загрузки изображений, вложений (архивов), вставка их в текст

- дизайн хедер-футер с возможностью кастомизации фона и верхнего блока на каждой странице (опционально при создании страницы)

- рус-англ версия сайта (при переключении посетитель остается на тойже странице, но в англоязычном варианте. пример: site.ru/page1.php после переключения- site.ru/en/page1.php) при добавлении страницы сразу указывается ее язык

- ЧПУ (с возможностью отключения)

- поддержка HTML в редакторе страниц

- блок новостей (количество отображаемых редактируется, остальное в архиве). можно реализовать в виде инклюда в нужное место страницы

- при переходе в раздел и большом количестве публикаций в нем, постраничное разбиение (количество страниц настраивается), сортировка по алфавиту. например, в библиотеке сортировка статей по алфавиту и постраничное разбиение.

Возможны незначительные уточнения в ходе работы.

Использование бесплатных CMS типа Joomla не предлагать - нужна не такая громоздкая система без кучи ненужных модулей.

Краткое резюме ТЗ: нужна простая система для сайта визитки. Установка и настройка будет производиться человеком, владеющим HTML, PHP. Но дальнейшая поддержка уже должна происходить через админку и быть по силам даже новичку, в то же время редактор должен позволять заверстать страницу полностью на HTML'е.