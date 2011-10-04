Здравствуйте! Необходима доработка сайта: 1. Меню-аккордеон (без дизайна) 2. Всплывающее окно с формой обратной связи От меня - подробное ТЗ От вас - примерые сроки и стоимость Спасибо!
CMS для сайта-визитки
Нужна CMS РНР+mySQL для небольшого сайта-визитки. Может, у кого есть готовые решения.
Возможности:
- Создание категорий/подкатегорий (меню навигации по сайту)
- Подсветка активного пункта меню (например, нахожусь в разделе Контакты, в меню этот раздел выделен и т.д.)
- Возможность редактирования дизайна меню (вертикальное, горизонтальное) путем изменения кода шаблона (не через админку)
- WYSIWYG редактор в админке
- поиск по сайту
- форма обратной связи
- возможность загрузки изображений, вложений (архивов), вставка их в текст
- дизайн хедер-футер с возможностью кастомизации фона и верхнего блока на каждой странице (опционально при создании страницы)
- рус-англ версия сайта (при переключении посетитель остается на тойже странице, но в англоязычном варианте. пример: site.ru/page1.php после переключения- site.ru/en/page1.php) при добавлении страницы сразу указывается ее язык
- ЧПУ (с возможностью отключения)
- поддержка HTML в редакторе страниц
- блок новостей (количество отображаемых редактируется, остальное в архиве). можно реализовать в виде инклюда в нужное место страницы
- при переходе в раздел и большом количестве публикаций в нем, постраничное разбиение (количество страниц настраивается), сортировка по алфавиту. например, в библиотеке сортировка статей по алфавиту и постраничное разбиение.
Возможны незначительные уточнения в ходе работы.
Использование бесплатных CMS типа Joomla не предлагать - нужна не такая громоздкая система без кучи ненужных модулей.
Краткое резюме ТЗ: нужна простая система для сайта визитки. Установка и настройка будет производиться человеком, владеющим HTML, PHP. Но дальнейшая поддержка уже должна происходить через админку и быть по силам даже новичку, в то же время редактор должен позволять заверстать страницу полностью на HTML'е.
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