Парсить базу и выдавать в удобном виде

Создается информационный сайт для любителей спорта, который будет содержать информацию о ближайших матчах с коэффициентами букмекеров (в т.ч. сравнением их коэффициентов) и результатами встреч.

что нужно делать кратко: есть фид, который парсится и загоняется в базу.

надо его обработать, что-то подсчитать и выдать в нужном виде.

подробное задание прилагается