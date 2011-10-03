Модуль статистики для IPB 2.1.7

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Сразу предупрежу, что искать исполнителя я буду не спешно.

нужно чтобы при нажатии справа внизу на надпись "Администрация"

(index.php?act=Stats&CODE=leaders)

выводился список групп...

Порядок показа групп, скрытие/показ групп - должен редактироваться из админки.

icq 654054

skype true_fest

14 лет назад
Xaneop
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров