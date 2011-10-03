Верстка и доработка модулей cms

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок176 просмотров

Ищем веб-программиста php со знанием верстки страниц для внесения изменений в функциональность cms и дизайн.

Подробное ТЗ при переписке.

Бюджет $200. Срок - 1 неделя.

PHP
14 лет назад
ulenka
Юлия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров