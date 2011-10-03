Требуется разработчик сайтов на Perl для SEO доработки сайта и оптимизации кода интернет магазина по продаже запчастей. Вышлю на почту данные для доступа к админке. Стучитесь в аську. аська 219539874
Верстка и доработка модулей cms
Ищем веб-программиста php со знанием верстки страниц для внесения изменений в функциональность cms и дизайн.
Подробное ТЗ при переписке.
Бюджет $200. Срок - 1 неделя.
Заявки фрилансеров
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