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Доработка визуального редактора на jQuery
Сам редактор: http://imperavi.com/redactor/
Требуется доработать редактор, а именно функцию вставки изображения. Сейчас изображения отсылаются в скрипт как есть. Нужно прикрутить к форме вставки изображения поля для генерации превьюшек.
Есть галка - уменьшить изображение. Если галка поставлена то появляются следующие поля:
Ширина, высота и селект: обрезать или вписать. В итоге если все галки проставлены то строка будет вида:
file=$file&width=$width&height=$height&cut=$cut
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