Доработка визуального редактора на jQuery

Сам редактор: http://imperavi.com/redactor/

Требуется доработать редактор, а именно функцию вставки изображения. Сейчас изображения отсылаются в скрипт как есть. Нужно прикрутить к форме вставки изображения поля для генерации превьюшек.

Есть галка - уменьшить изображение. Если галка поставлена то появляются следующие поля:

Ширина, высота и селект: обрезать или вписать. В итоге если все галки проставлены то строка будет вида:

file=$file&width=$width&height=$height&cut=$cut